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Главу французской разведки отправили в отставку из-за войны в Украине

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Париж, Четверг 31 марта 2022 04:51
Главу французской разведки отправили в отставку из-за войны в Украине Силы французской разведки (Фото: bfmtv.com)
Автор: Константин Широкун

Глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину. Видо также обвиняют в предоставлении недостоверной информацией о намерениях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение России на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство. Об ошибочности прогнозов французской разведки через несколько дней после начала войны в Украине в интервью газете говорил начальник французского генштаба генерал Тьери Буркхард.

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