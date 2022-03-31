Главу французской разведки отправили в отставку из-за войны в Украине
Глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину. Видо также обвиняют в предоставлении недостоверной информацией о намерениях России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение России на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство. Об ошибочности прогнозов французской разведки через несколько дней после начала войны в Украине в интервью газете говорил начальник французского генштаба генерал Тьери Буркхард.
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