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Главу французької розвідки відправили у відставку через війну в Україні

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Париж, Четвер 31 березня 2022 04:51
Главу французької розвідки відправили у відставку через війну в Україні Сили французької розвідки (Фото: bfmtv.com)
Автор: Константин Широкун

Глава французького директорату військової розвідки генерал Ерік відо йде у відставку через те, що його відомство не вірило в напад Росії на Україну. Відо також звинувачують у наданні недостовірною інформацією про наміри Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Відо йде у відставку всього через сім місяців після призначення на пост глави розвідки не тільки через те, що не передбачав напад Росії на Україну, але і через те, що не зміг реорганізувати своє відомство. Про помилковість прогнозів французької розвідки через кілька днів після початку війни в Україні в інтерв'ю газеті говорив начальник французького Генштабу генерал Тьєрі Буркхард.

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