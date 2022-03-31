Главу французької розвідки відправили у відставку через війну в Україні

Глава французького директорату військової розвідки генерал Ерік відо йде у відставку через те, що його відомство не вірило в напад Росії на Україну. Відо також звинувачують у наданні недостовірною інформацією про наміри Росії.

Відо йде у відставку всього через сім місяців після призначення на пост глави розвідки не тільки через те, що не передбачав напад Росії на Україну, але і через те, що не зміг реорганізувати своє відомство. Про помилковість прогнозів французької розвідки через кілька днів після початку війни в Україні в інтерв'ю газеті говорив начальник французького Генштабу генерал Тьєрі Буркхард.