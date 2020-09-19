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Главу ФБР могут уволить из-за доклада о внешнем влиянии на выборы

Вашингтон, Суббота 19 сентября 2020 13:17
Главу ФБР могут уволить из-за доклада о внешнем влиянии на выборы
Фото: Кристофер Рэй (Federal Bureau of Investigation)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Дональд Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя. Причиной стал его доклад о внешнем влиянии на американские выборы без упоминания Китая.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне, передает DW.

Ему не понравилось, что Рэй назвал в качестве опасностей для выборов президента США в ноябре Россию и праворадикальные группировки, но ничего не сказал о Китае и леворадикальных группировках.

В связи с этим он допустил увольнение главы ФБР.

Напомним, Рэй заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США в 2020 году постоянным потоком дезинформации. Она направлена на кандидата от демократов Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что иностранные противники США, в том числе Россия и Китай, пытаются незаконно влиять на политические процессы в стране.

Также согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ стремится поставить под сомнение результаты голосования за президента США почтой.

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