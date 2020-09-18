ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ФБР: Россия использует дезинформацию, чтобы подорвать кампанию Байдена

Вашингтон, Пятница 18 сентября 2020 03:50
ФБР: Россия использует дезинформацию, чтобы подорвать кампанию Байдена
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: Инна Собора

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США в 2020 году постоянным потоком дезинформации. Она направлена на кандидата от демократов Джо Байдена.

Об этом пишет Reuters.

По словам Рэя, российское вмешательство подрывает доверие американцев к избирательному процессу.

"Москва также пытается подорвать то, что она считает антироссийским истеблишментом США", заявил глава Федерального бюро расследований комитету внутренней безопасности Палаты представителей, возглавляемому демократами.

Он сказал, что его больше всего беспокоит "постоянная барабанная дробь дезинформации", которая, как он опасался, может подорвать уверенность в результатах выборов 2020 года.

Ранее Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Трампа и Байдена.

РБК-Украина писало, что иностранные противники США, в том числе Россия и Китай, пытаются незаконно влиять на политические процессы в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Выборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь