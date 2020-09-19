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Голову ФБР можуть звільнити через доповідь про зовнішній вплив на вибори

Вашингтон, Субота 19 вересня 2020 13:17
Голову ФБР можуть звільнити через доповідь про зовнішній вплив на вибори
Фото: Кристофер Рей (Federal Bureau of Investigation)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Рея. Причиною стала його доповідь про зовнішній вплив на американські вибори без згадки Китаю.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Вашингтоні, передає DW.

Йому не сподобалося, що Рей назвав в якості небезпек для виборів президента США в листопаді Росію і праворадикальні угруповання, але нічого не сказав про Китай і ліворадикальних угрупованнях.

У зв'язку з цим він допустив звільнення голови ФБР.

Нагадаємо, Рей заявив, що Росія втручається в президентські вибори в США в 2020 році постійним потоком дезінформації. Вона спрямована на кандидата від демократів Джо Байдена.

Раніше повідомлялось, що іноземні противники США, в тому числі Росія і Китай, намагаються незаконно впливати на політичні процеси в країні.

Також згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ прагне поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.

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