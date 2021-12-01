Главу Белорусской федерации футбола выслали из Чехии

Власти Чехии выслали главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова, который накануне был задержан вместе с женой. Игру женских сборных, на которую он приехал, отменили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zerkalo.io .

Как сообщила представитель чешской полиции Павла Йироушкова, они нарушили карантинные меры.

"Проверка по месту жительства выявила, что они нарушили требования, установленные Министерством здравоохранения в связи с условиями въезда в Чехию. Эти лица получили приказ о выезде до 1 декабря 2021 года. Они были отпущены на свободу и должны были покинуть вчера Шенгенскую зону", - отметила она.

Также сообщается, что Базанов прибыл в Чехию на матч женских сборных, из-за скандала с ним игру отменили.