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Главой ВТО впервые в истории станет женщина

США, Воскресенье 11 октября 2020 03:24
Главой ВТО впервые в истории станет женщина
Фото: ВТО (flickr.com/World Trade Organization)
Автор: Надежда Собенко

Впервые в истории должность гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) займет женщина. На пост главы ВТО претендуют две кандидатки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В финальный раунд выбора нового гендиректора ВТО вышли две претендентки: бывший управляющий директор Всемирного банка, экс-глава минфина и МИД Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

Председатель генсовета ВТО, представитель Новой Зеландии Дэвид Уокер и работавшие с ним координаторы объявили, что из пяти кандидатов были выбраны две женщины, которые получили самую широкую поддержку со стороны членов ВТО. Одна из них станет седьмым гендиректором организации.

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и содействовать переходу от этого финального списка из двух кандидатов к принятию решения о назначении", - заявил Уокер.

Третий раунд консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября.

Напомним, в мае генеральный директор ВТО Роберту Азеведу проинформировал правительства стран-членов организации о своем намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий в 2021 году.

Отметим, что ВТО спрогнозировала резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса. При этом экономисты ВТО полагают, что спад, вероятно, превысит спад торговли, вызванный глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.

В августе ВТО заявила, что мировая торговля товарами, вероятно, зафиксировала историческое падение. 84,5 балла - один из самых низких показателей за все время отслеживания с 2007 года.

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