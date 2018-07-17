Начал работу набсовет ПАО "Укрзализныця"

Члены наблюдательного совета собрались на первое заседание после утверждения обновленного состава

Сегодня, 17 июля, начал работу вновь сформированный наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что члены наблюдательного совета собрались на первое заседание после утверждения обновленного состава Кабинетом министров Украины. Они рассматривают ряд учредительных вопросов, касающихся организации работы совета.

"На повестке дня собрания, в частности избрание председателя наблюдательного совета, его заместителя и корпоративного секретаря. Таким образом наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" сможет выполнять свои функции в полном объеме. По новому законодательству на наблюдательный совет общества возложены не только контролирующие и регулирующие функции, он также становится полноценным органом управления", - сообщают в пресс-службе УЗ.

Кроме этого, сегодня члены наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" и и. о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов побывали в локомотивном депо "Киев-Пассажирский", где проинспектировали ход строительства грузовых вагонов на производственных мощностях Дарницкого вагоноремонтного завода. Также они проверили ход реализации проекта строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".

Напомним, в июне Кабмин назначил семь новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Кандидатуры ранее были отобраны Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий. В конкурсе приняли участие руководители из США, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Литвы и Украины.