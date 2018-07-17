Головою наглядової ради "Укрзалізниці" обрали Шевкі Аджунера

Його заступником обрано Даніеля Білака

Головою наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" сьогодні, 17 липня, обрано Шевкі Аджунера. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Його заступником обрано Даніеля Білака, а корпоративним секретарем ПАТ "Укрзалізниця" обрано Мирослава Молнара.

Крім цього, учасники сьогоднішнього засідання утворили комітети наглядової ради.

"Шевкі Аджунер очолює український офіс Європейського банку реконструкції та розвитку. Має досвід роботи на вищих управлінських посадах міжнародного рівня, спеціалізація - фінансовий/банківський сектор. Професійні компетенції: стратегія та розвиток бізнесу, міжнародні відносини, операційна ефективність, фінанси та аудит, корпоративне управління, комплаєнс та ризик-менеджмент", - повідомляє прес-служба УЗ.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, розпочала роботу новосформована наглядова рада ПАТ "Укрзалізниця". Члени наглядової ради зібралися на перше засідання після затвердження оновленого складу Кабінетом міністрів України.