Головою наглядової ради Фонду енергоефективності обрано поляка

Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Райкевіч має досвід роботи у сфері енергоефективності в Європі

Члени наглядової ради Фонду енергоефективності на першому засіданні 17 грудня 2018 року обрали головою ради Анджея Райкевіча, який має великий досвід роботи у сфері енергоефективності у Польщі й інших європейських країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на службу віце-прем'єр-міністра України.

Також члени ради затвердили регламент проведення засідань; визначили порядок відбору членів дирекції та керівника підрозділу внутрішнього аудиту; схвалили план роботи на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

"Наступний важливий крок - оголошення конкурсу з відбору менеджменту", - додали в службі.

Нагадаємо, до складу наглядової ради Фонду енергоефективності вже призначено чотири особи. Два незалежні члени, яких було обрано за конкурсним відбором, два - представники від уряду. Наразі очікується визначення представника від Європейського Союзу.

Нагадаємо, у квітні Європейський союз, разом з Німеччиною та IFC підписали угоду про співфінансування Фонду енергоефективності, створення Мультидонорського фонду. У червні Україна отримала перший виділений транш у розмірі 50 млн євро. Кошти направляються на технічну допомогу Фонду і безпосередньо на фінансування проектів. У липні Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.

У грудні 2018 року Європейський Союз надав другий транш фінансової допомоги у розмірі 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності.