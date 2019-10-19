Главой киберполиции назначен Гринчак

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на пост начальника департамента киберполиции Александра Гринчака. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook департамента.

Кроме того, указано, что первым заместителем Гринчака назначен Сергей Кропива.

Соответствующие приказы подписаны 19 октября.

По словам новоназначенного главы департамента, уже создана концепция усовершенствования подразделения.

"Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - сообщают в киберполиции.

Отметим также, Гринчак ранее возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал на посту первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Напомним, Кабинет министров 25 сентября назначил Игоря Клименко новым главой Национальной полиции.

Отметим, что его кандидатуру предложило Министерство внутренних дел Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Сергей Князев заявил, что уходит в отставку с должности главы Национальной полиции. Он занимал этот пост около 1,5 лет.