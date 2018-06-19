Главный тренер "Зари" Вернидуб подписал новый контракт

Новый договор рассчитан до 2020 года

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб подписал новый контракт. Как сообщает официальный луганской команды, соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Вернидуб возглавил команду в ноябре 2011 года как исполняющий обязанности после отставки Анатолия Чанцева. В мае 2012 года стал главным тренером.

При нем "Заря" стала регулярным участником еврокубков - последние четыре сезона команда пробивалась в Лигу Европы. В кампаниях 2014/15 и 2015/16 луганчане останавливались в шаге от группового этапа, в плей-офф квалификации. В последних двух сезонах команда играла в групповом этапе, но в весеннюю стадию турнира не проходила.

В чемпионате Украины-2017/18 "Заря" финишировала на 4 строчке и в Лиге Европы в новом сезоне стартует с третьего квалификационного раунда.

Фото twitter.com/FCZoryaOfficial

Напомним, также "Заря" подписала контракты с двумя бывшими игроками.