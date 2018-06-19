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Главный тренер "Зари" Вернидуб подписал новый контракт

НовостиСпорт    19.06.2018 - 14:04
Фото: Юрий Вернидуб (twitter.com/FCZoryaOfficial)
Фото: Юрий Вернидуб (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Новый договор рассчитан до 2020 года

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб подписал новый контракт. Как сообщает официальный луганской команды, соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Вернидуб возглавил команду в ноябре 2011 года как исполняющий обязанности после отставки Анатолия Чанцева. В мае 2012 года стал главным тренером.

При нем "Заря" стала регулярным участником еврокубков - последние четыре сезона команда пробивалась в Лигу Европы. В кампаниях 2014/15 и 2015/16 луганчане останавливались в шаге от группового этапа, в плей-офф квалификации. В последних двух сезонах команда играла в групповом этапе, но в весеннюю стадию турнира не проходила.

В чемпионате Украины-2017/18 "Заря" финишировала на 4 строчке и в Лиге Европы в новом сезоне стартует с третьего квалификационного раунда.

Фото twitter.com/FCZoryaOfficial

Напомним, также "Заря" подписала контракты с двумя бывшими игроками.

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Теги публикации: Заря, Юрий Вернидуб, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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