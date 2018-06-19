Головний тренер "Зорі" Вернидуб підписав новий контракт

Новий договір розрахований до 2020 року

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб підписав новий контракт. Як повідомляє офіційний луганської команди, угода розрахована до літа 2020 року.

Вернидуб очолив команду в листопаді 2011 року як виконуючий обов'язки після відставки Анатолія Чанцева. У травні 2012 року став головним тренером.

При ньому "Зоря" стала регулярним учасником єврокубків - останні чотири сезони команда пробивалася в Лігу Європи. У кампаніях 2014/15 і 2015/16 луганчани зупинялися за крок від групового етапу, в плей-офф кваліфікації. В останніх двох сезонах команда грала в груповому етапі, але у весняну стадію турніру не проходила.

У чемпіонаті України-2017/18 "Зоря" фінішувала на 4 сходинці і в Лізі Європи в новому сезоні стартує з третього кваліфікаційного раунду.

Фото twitter.com/FCZoryaOfficial

Нагадаємо, також "Зоря" підписала контракти з двома колишніми гравцями.