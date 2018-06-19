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Головний тренер "Зорі" Вернидуб підписав новий контракт

НовиниСпорт    19.06.2018 - 14:04
Фото: Юрій Вернидуб (twitter.com/FCZoryaOfficial)
Фото: Юрій Вернидуб (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Новий договір розрахований до 2020 року

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб підписав новий контракт. Як повідомляє офіційний луганської команди, угода розрахована до літа 2020 року.

Вернидуб очолив команду в листопаді 2011 року як виконуючий обов'язки після відставки Анатолія Чанцева. У травні 2012 року став головним тренером.

При ньому "Зоря" стала регулярним учасником єврокубків - останні чотири сезони команда пробивалася в Лігу Європи. У кампаніях 2014/15 і 2015/16 луганчани зупинялися за крок від групового етапу, в плей-офф кваліфікації. В останніх двох сезонах команда грала в груповому етапі, але у весняну стадію турніру не проходила.

У чемпіонаті України-2017/18 "Зоря" фінішувала на 4 сходинці і в Лізі Європи в новому сезоні стартує з третього кваліфікаційного раунду.

Фото twitter.com/FCZoryaOfficial

Нагадаємо, також "Зоря" підписала контракти з двома колишніми гравцями.

Основний гравець "Зорі" перейшов в дубайський клуб Лунін визнаний кращим гравцем "Зорі" в сезоні
Теги публікації: Заря, Юрий Вернидуб, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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