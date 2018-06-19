"Заря" подписала контракты с двумя бывшими игроками

Оба футболиста подписали соглашения на 2 года

Луганская "Заря" объявила о возвращении Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского. Об этом сообщается на сайте футбольной команды.

Контрактные соглашения обоих футболистов расчитаны сроком на два года.

Вернидуб ранее выступал за "Зарю" с 2012 по 2015 год. За время, проведенное в стане луганчан, Виталий сыграл в футболке "Зари" 83 игры во всех турнирах и забил 5 голов. Экс-клубом Вернидуба была азербайджанская "Габала".

Отметим, что луганский клуб возглавляет отец Виталия Вернидуба Юрий.

Хомченовский также выступал в составе "Зари" с весны 2011 года по осень 2015. За это время в луганском клубе он сыграл 119 игр и забил 17 мячей. После этого Дмитрий Хомченовский играл в "Понферадине" (Сегунда, Испания). Затем по очереди были польская "Ягеллония" и российский "Урал".

Напомним, вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин может сменить клуб в летнее трансферное окно.