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Главный тренер сборной Японии Акира Нисино уйдет с поста

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    05.07.2018 - 17:19
Фото: Акира Нисино (twitter.com/jfa_samuraiblue)
Фото: Акира Нисино (twitter.com/jfa_samuraiblue)

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Главный тренер сборной Японии по футболу Акира Нисино в конце июля покинет занимаемую должность. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на заявление президента Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасимы.

"Срок пребывания Нисино в качестве тренера японской сборной истекает в конце этого месяца. Он не будет оставаться на этом посту", - заявил Тасима.

Сборная Японии дошла до стадии 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, на которой уступила национальной команде Бельгии, ведя по ходу матча со счетом 2:3.

Нисино возглавил сборную Японии в начале апреля, за два месяца до старта чемпионата мира, сменив на этом посту боснийца Вахида Халилходжича.

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Теги публикации: Япония, ЧМ-2018, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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