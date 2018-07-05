Главный тренер сборной Японии Акира Нисино уйдет с поста

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Главный тренер сборной Японии по футболу Акира Нисино в конце июля покинет занимаемую должность. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на заявление президента Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасимы.

"Срок пребывания Нисино в качестве тренера японской сборной истекает в конце этого месяца. Он не будет оставаться на этом посту", - заявил Тасима.

Сборная Японии дошла до стадии 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, на которой уступила национальной команде Бельгии, ведя по ходу матча со счетом 2:3.

Нисино возглавил сборную Японии в начале апреля, за два месяца до старта чемпионата мира, сменив на этом посту боснийца Вахида Халилходжича.