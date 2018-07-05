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Головний тренер збірної Японії Акіра Нісина піде з посади

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    05.07.2018 - 17:19
Фото: Акіра Нісино (twitter.com/jfa_samuraiblue)
Фото: Акіра Нісино (twitter.com/jfa_samuraiblue)

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Головний тренер збірної Японії з футболу Акіра Нісино в кінці липня покине займану посаду. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на заяву президента Асоціації футболу Японії Кодзі Тасіми.

"Термін перебування Нісина в якості тренера японської збірної закінчується в кінці цього місяця. Він не буде залишатися на цій посаді", - заявив Тасіма.

Збірна Японії дійшла до стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 року, на якій поступилася національній команді Бельгії, ведучи по ходу матчу з рахунком 2:3.

Нісина очолив збірну Японії на початку квітня, за два місяці до старту чемпіонату світу, змінивши на цій посаді боснійця Вахіда Халілходжіч.

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Теги публікації: Японія, ЧМ-2018, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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