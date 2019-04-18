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"Аякс" хочет продлить контракт c главным тренером тен Хагом

Новости » Спорт    18.04.2019 - 13:34
"Аякс" хочет продлить контракт c главным тренером тен Хагом
Фото: Эрик тен Хаг (ajax.nl)

Голландский клуб предложит соглашение до лета 2024 года

Руководство "Аякса" довольно результатами команды и намерено подписать новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом. Об этом сообщает De Telegraaf.

Действующее соглашение 49-летнего голландского специалиста рассчитано до лета 2020 года. Амстердамский клуб предложит наставнику контракт до 2024 года. Спортивный директор клуба Марк Овермарс сообщил, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Тен Хааг вывел "Аякс" в полуфинал Лиги чемпионов, где команда сыграет с "Тоттенхэмом".

В чемпионате Голландии амстердамцы после 30 туров делят первое место с ПСВ (по 74 очка). "Аякс" также сыграет в финале Кубка Голландии - 5 мая с "Виллемом II".

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