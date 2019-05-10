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Головний тренер "Роми" піде з команди після закінчення сезону

Новини » Спорт    10.05.2019 - 14:04
Головний тренер "Роми" піде з команди після закінчення сезону
Фото: Клаудіо Раньєрі (twitter.com/ASRomaEN)

Раньєрі очолив "вовків" на початку березня 2019 року

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі покине свою посаду після закінчення нинішнього сезону. Про це він заявив на прес-конференції напередодні недільного матчу Серії А проти "Ювентуса", повідомляється в Twitter клубу.

"Я прийшов в "Рому", тому що як уболівальник цієї команди я був в захваті, коли отримав дзвінок від клубу, і хотів допомогти йому. Моя робота тут триватиме до кінця цього сезону", - сказав фахівець.

Раньєрі очолив "Рому" на початку березня цього року після відставки Еусебіо Ді Франческо, який був звільнений після вильоту з Ліги чемпіонів за підсумками протистояння з "Порту" в рамках 1/8 фіналу.

Для італійця цей прихід в стан "вовків" став другим у тренерській кар'єрі. Раніше він працював з командою з 2009 по 2011 рік.

"Рома" після 35 турів займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, на три очки відстаючи від четвертого рядка, що дозволяє брати участь в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, керівництво "Аякса" задоволене результатами команди і має намір підписати новий контракт з головним тренером Еріком тен Хагом.

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