Главный тренер "Реала" Зидан нарушил карантин

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нарушил карантин в период пандемии коронавирусной инфекции. Французский специалист был замечен в деревне в пригороде Мадрида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.es.

Источник информирует, что Зидан посетил дом, купленный им в прошлом году. В провинции Мадрид все еще действуют строгие ограничения на передвижение. Согласно мерам предосторожности, нельзя пересекать границы города. Из исключений - въезды и выезды по уважительной причине.

Отмечается, что, если нарушение будет доказано, 47-летний специалист будет оштрафован на 1500 евро.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров. Лидирует в турнирной таблице каталонская "Барселона", следом с двух очковым отставанием идет мадридский "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что власти Испании назвали дату возобновления футбольного чемпионата.

При этом Ла Лига объявила о следовании строгому протоколу для снижения риска заражения коронавирусом.