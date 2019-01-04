Головний тренер "Леганеса" хоче залишити Луніна в команді

Фото: Андрій Лунін (twitter.com/CDLeganes)

Наставник не збирається відпускати українця

Головний тренер "Леганесі" Маурісіо Пеллегріно заявив, що хоче залишити в команді українського воротаря Андрія Луніна, контракт якого належить мадридському "Реалу". Слова аргентинця наводить Mundo Deportivo.

"Я б хотів, щоб він залишився в команді. Думаю, у нас є два хороших воротаря, але ця позиція все одно потребує посилення. Ми витягуємо вигоду від того факту, що" Реал "вклав гроші в цього гравця, але ми думаємо про кращому для команди, залишити всі сторони задоволеними складно.

Лунін щасливий в "Леганесі", він тут дорослішає. Ми в нього вкладаємо гроші і багато роботи, щоб він ближче познайомився з чемпіонатом, мовою, полями, стилями. Це все кроки вперед в його кар'єрі, "Леганес" дуже допомагає йому в цьому ", - сказав Пеллегріно.

Раніше повідомлялося, що після відходу з команди голкіпера Йона Серантеса "Леганес" має намір до 9 січня підписати нового воротаря.

Нагадаємо, "Реал" розраховує на Луніна в наступному сезоні.