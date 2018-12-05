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Лунин способен на большее, - тренер "Леганеса"

Новости » Спорт    05.12.2018 - 10:44
Лунин способен на большее, - тренер "Леганеса"
Фото: Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании (twitter.com/CDLeganes)

Пеллегрино оценил прогресс украинского вратаря

Главный тренер испанского "Леганеса" Маурисио Пеллегрино дал оценку действиям украинского вратаря Андрея Лунина, а также прокомментировал победу команды над "Райо Вальекано" (1:0) в ответном поединке 1/16 Кубка Испании. Слова наставника приводит Marca.

Пеллегрино отметил, что это был очень сложный матч, поскольку команда остался бы вне турнира, если бы соперник сравнял счет.

Отметим, что принадлежащий мадридскому "Реалу" Лунин не позволил хозяевам сравнять счет, отразив пенальти. В итоге "Леганес" прошел в 1/8 финала Кубка Испании.

Лунин способен на большее, - тренер &quot;Леганеса&quot;

"Лунин сыграл хорошо в нескольких эпизодах и в моменте с пенальти. Хорошо, что он возвращает себе уверенность, потому что я верю, что он способен на большее", - сказал Пеллегрино.

 

Примечательно, что Лунин дебютировал за "Леганес" в первом матче Кубка против Райо (2:2), пропустив два гола. Всего украинец провел в футболке "Леганеса" четыре поединка, три из которых - "сухие".

Всего в сезоне по его воротам было нанесено 10 ударов в створ, украинец отбил 80% из них.

Конкурент Лунина в "Леганесе" восстановился от травмы Лунин пропустил два гола в дебютном матче за "Леганес"
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