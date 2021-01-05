Главный тренд 2021 - профессионализм, поэтому "Батькивщина" наращивает поддержку, - эксперт

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Запрос на новые лица остался в прошлом электоральном цикле. Сейчас наблюдается востребованность на системных профессиональных политиков, которые смогут принимать необходимые в условиях экономического кризиса решения.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмедилова в эфире "112.Украина".

Также эксперт обратила внимание, что все последние социологические исследования указывают на стабильный рост рейтингов "Батькивщины".

"Такую расстановку политических сил я объясняю тем, что людей отпугивает растерянность, неопределенность, непрогнозируемость, нестабильность новой власти. Очевидным трендом 2021-го года и последующей украинской политики будет откат от "новых лиц" и возвращение к профессиональности ради того, чтобы удержать ситуацию", - считает эксперт.

По ее словам, четверка политических сил, которые лидируют в социологических опросах, является четко сформированной и показала хорошие результаты на местных выборах.

"Команда Тимошенко еще и увеличивает свои показатели. Подтверждением этого являются и результаты местных выборов, которые не так давно состоялись", - отметила Решмедилова.

Напомним, на местных выборах по числу избранных депутатов "Батькивщина" уступила лишь партии "Слуга народа", проведя в местные советы более 4500 депутатов.

Кроме того, по данным соцопроса группы "Рейтинг", партия Юлии Тимошенко только за несколько последних месяцев на треть увеличила поддержку людей.