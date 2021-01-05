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Головний тренд 2021 - професіоналізм, тому "Батьківщина" нарощує підтримку, - експерт

Київ, Вівторок 05 січня 2021 11:02
Головний тренд 2021 - професіоналізм, тому "Батьківщина" нарощує підтримку, - експерт
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Запит на нові обличчя залишився у минулому електоральному циклі. Зараз спостерігається затребуваність на системних професійних політиків, які зможуть ухвалювати необхідні в умовах економічної кризи рішення.

Про це заявила політичний експерт Олександра Решмеділова в ефірі "112.Україна".

Також експерт звернула увагу, що всі останні соціологічні дослідження вказують на стабільне зростання рейтингів "Батьківщини".

"Таку розстановку політичних сил я пояснюю тим, що людей відлякує розгубленість, невизначеність, непрогнозованість, нестабільність нової влади. Очевидним трендом 2021-го року і подальшої української політики буде відкат від "нових облич" і повернення до професійності задля того, щоб втримати ситуацію", - вважає експертка.

За її словами, четвірка політичних сил, які лідирують в соціологічних опитуваннях, є чітко сформованою і показала гарні результати на місцевих виборах.

"Команда Тимошенко ще й збільшує свої показники. Підтвердженням цього є і результати місцевих виборів, які не так давно відбулись", - зауважила Решмеділова.

Нагадаємо, на місцевих виборах за кількістю обраних депутатів "Батьківщина" поступилася лише партії "Слуга народу", провівши до місцевих рад понад 4500 депутатів.

Крім того, за даними соцопитування групи "Рейтинг", партія Юлії Тимошенко лише за кілька останніх місяців на третину збільшила підтримку людей.

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