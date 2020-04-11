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Главный санврач США прогнозирует, что карантин завершится нескоро

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 04:08
Главный санврач США прогнозирует, что карантин завершится нескоро
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Дональд Трамп не раз говорил о необходимости запустить экономику страны уже 1 мая

Большая часть Соединенных Штатов Америки будет не готова к восстановлению активности после карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, который должен закончиться 1 мая. Об этом в интервью Fox News заявил главный санитарный врач страны Джереми Адамс.

Отметим, что президент США Дональд Трамп не раз говорил о необходимости запустить экономику страны уже 1 мая.

Адамс подчеркнул, что в США есть регионы, где постоянно наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, и они действительно могут думать о восстановлении активности после карантина.

"Но если быть откровенным, большая часть страны не сможет сделать этого", - отметил главный санврач США.

Адамс также подчеркнул необходимость продолжать выполнять рекомендации по социальном дистанционировании.

Напомним, президент США Дональд Трамп на брифинге 9 апреля заявил, что Соединенные Штаты "опережают график" в усилиях по замедлению распространения коронавируса. По его словам, завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики произойдет в недалеком будущем.

Ранее сообщалось, что в крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения.

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