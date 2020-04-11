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Головний санлікар США прогнозує, що карантин завершиться нескоро

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 04:08
Головний санлікар США прогнозує, що карантин завершиться нескоро
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Дональд Трамп не раз говорив про необхідність запустити економіку країни вже 1 травня

Більша частина Сполучених Штатів Америки буде не готова до відновлення активності після карантину через пандемію коронавірусу COVID-19, який має закінчитися 1 травня. Про це в інтерв'ю Fox News заявив головний санітарний лікар країни Джеремі Адамс.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп не раз говорив про необхідність запустити економіку країни вже 1 травня.

Адамс наголосив, що у США є регіони, де постійно спостерігається низький рівень захворюваності на коронавірус, і вони дійсно можуть думати про відновлення активності після карантину.

"Але якщо бути відвертим, більша частина країни не зможе зробити цього", - зазначив головний санлікар США.

Також Адамс наголосив на необхідності продовжувати виконувати рекомендації щодо соціального дистанціонування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на брифінгу 9 квітня заявив, що Сполучені Штати "випереджають графік" в зусиллях з уповільнення поширення коронавірусу. За його словами, завершення боротьби з коронавірусом і відновлення економіки відбудеться у недалекому майбутньому.

Раніше повідомлялося, що у великих містах США, де складається найбільш складна ситуація з пандемією коронавіруса, з'являються ознаки поліпшення.

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