Главный санврач назвал ключевые меры профилактики коронавируса

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Виктор Ляшко заявил, что меры профилактики коронавируса такие же, как и при ОРВИ

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал ключевые меры профилактики коронавируса. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, меры профилактики COVID-19 такие же, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях.

"Все эти меры такие же, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Они заключаются в следующих ключевых вещах. Мы в первую очередь должны мыть руки, не касаться грязными руками лица, поскольку таким образом вирус может попасть на нашу слизистую оболочку", - сообщил Ляшко.

Также он добавил, что необходимо избегать массовых скоплений людей.

"Второе - мы должны избегать массовых скоплений людей и как минимум находиться на расстоянии 1,5-2 метра от человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной инфекции", - добавил главный санврач.

При этом он отметил, что необходимо часто проветривать помещение и проводить влажную уборку.

"Также нужно часто проветривать помещения, в которых мы находимся, и обеспечить влажную уборку и протирание поверхностей, если есть возможность, то с дезинфицирующими растворами. Сейчас хорошие погодные условия, мы должны проветривать окна, свежий воздух положительно влияет на самочувствие и уменьшает концентрацию возбудителей в воздухе", - добавил Ляшко.

Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксировали заболевание коронавирусом. В школах Черновцов, после выявления коронавируса у жителя города, усилили меры безопасности. Вместе с тем, на данный момент учебный процесс в школах продолжается. При этом, классных руководителей в школах обязали не допускать к занятиям детей, у которых есть температура и симптомы гриппа.