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Главный санинспектор Польши против запрета на въезд украинцам без прививок

Новости » Политика    09.11.2018 - 21:53
Фото: Ярослав Пинкас (iczmp.edu.pl))
Фото: Ярослав Пинкас (iczmp.edu.pl))

Главный санитарный инспектор Польши также негативно воспринял предложение запретить въезд иностранцам без прививок от кори

В Польше продолжается работа над положениями о вакцинации иностранцев, приезжающих в страну. Об этом сообщил главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польське радіо"

"Мы работаем над тем, чтобы украинцы, потому что они, в основном, привозят нам корь, делали прививки у себя. Также нужно хорошо понимать, что если они не вакцинированы, то следует сделать прививку в Польше", - сказал он.

На вопрос о том, будут ли прививки для иностранцев, в том числе для украинцев, бесплатными, врач ответил, что пока таких планов нет.

"Эта прививка недешевая, но и не очень дорогая, чтобы работающий человек не мог ее сделать. Мы не можем позволить себе (бесплатную, - ред.) вакцинацию иностранцев. Кроме того, необходимо выделить специальные бюджетные средства. Мы не благотворительная организация ", - сказал Пинкас.

Главный санитарный инспектор Польши также негативно воспринял предложение запретить въезд иностранцам без прививок от кори.

"Мы не хотим вводить неэффективную программу. Сами справки, которые будут проверять на границе, не принесут результата. Через некоторое время после введения такого требования подобную справку можно будет приобрести за несколько сотен гривен", - убежден главный санитарный инспектор.

Пинкас добавил, что польские власти "контактируют с украинским правительством" относительно прививок. "Стоит помогать им, показывать, как мы боремся с движениями против прививок, у них это также большая проблема", - отметил главный санитарный инспектор.

Отметим, ранее в Польше в крупной производственной компании в Квидзинском повяте Поморского воеводства обнаружили заболевание корью у четырех граждан Украины, которые приехали на работу

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