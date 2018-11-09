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Головний санінспекторів Польщі проти заборони на в'їзд українцям без щеплень

Новини » Політика    09.11.2018 - 21:53
Фото: Ярослав Пінкас (iczmp.edu.pl))
Фото: Ярослав Пінкас (iczmp.edu.pl))

Головний санітарний інспектор Польщі також негативно сприйняв пропозицію заборонити в'їзд іноземцям без щеплень від кору

У Польщі триває робота над положеннями про вакцинації іноземців, що приїжджають в країну. Про це повідомив головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

"Ми працюємо над тим, щоб українці, тому що вони, в основному, привозять нам кір, робили щеплення у себе. Також потрібно добре розуміти, що якщо вони не вакциновані, то слід зробити щеплення в Польщі", - сказав він.

На питання про те, чи будуть щеплення для іноземців, в тому числі для українців безкоштовними, лікар відповів, що поки таких планів немає.

"Це щеплення недешеве, але і не дуже дороге, щоб працююча людина не могла його зробити. Ми не можемо дозволити собі (безкоштовну, - ред.) вакцинацію іноземців. Крім того, необхідно виділити спеціальні бюджетні кошти. Ми не благодійна організація ", - сказав Пінкас.

Головний санітарний інспектор Польщі також негативно сприйняв пропозицію заборонити в'їзд іноземцям без щеплень від кору.

"Ми не хочемо вводити неефективну програму. Самі довідки, які будуть перевіряти на кордоні, не принесуть результату. Через деякий час після введення такої вимоги подібну довідку можна буде придбати за кілька сотень гривень", - переконаний головний санітарний інспектор.

Пінкас додав, що польська влада "контактують з українським урядом" щодо щеплень. "Варто допомагати їм, показувати, як ми боремося з рухами проти щеплень, у них це також велика проблема", - зазначив головний санітарний інспектор.

Відзначимо, раніше в Польщі у великої виробничої компанії в Квидзинском повіті Поморського воєводства виявили захворювання на кір у чотирьох громадян України, які приїхали на роботу

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