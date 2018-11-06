В Польше обнаружили корь у четырех граждан Украины

Иллюстративное фото (Shutterstock.com)

Украинцы не были вакцинированы и прибыли на работу в Поморском воеводстве

В Польше в крупной производственной компании в Квидзинском повяте Поморского воеводства обнаружили заболевание корью у четырех граждан Украины, которые приехали на работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отметил Поморский государственный воеводский санитарный инспектор, все граждане не были вакцинированы от кори. Сейчас устанавливают лиц, которые находились в непосредственном контакте с инфицированными.

"В отношении тысячи людей из их окружения осуществляется эпидемиологический надзор. Кроме того, проводится вакцинация. Вероятнее всего, источником инфекции стал человек, вернувшийся из Украины с сыпью на коже, что ошибочно приняли за аллергию. Этот человек живет с тремя другими больными", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно министр здоровья Республики Польша Лукаш Шумовский заявил, что министерство разрабатывает законопроект, которым планируется запретить въезд в Польшу невакцинированным гражданам третьих стран. Причиной разработки документа стала вспышка кори в Польше.