Главный раввин Украины призвал паломников в Умани срочно сделать ПЦР-тесты

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман призывает хасидов в Умани срочно сделать ПЦР-тесты на коронавирус. Он просит паломников не пренебрегать требованиями украинского Минздрава.
Соответствующее обращение он опубликовал в своем Facebook.
В частности, Моше Реувен Асман выступил с обращением после совещания министра внутренних дел Арсена Авакова с мэром Умани Александром Цебрием и представителями полиции, МИД и Министерства культуры и информационной политики.
"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованиям Минздрава и немедленно пройти ПЦР тест для безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", - отметил он.
Фото: обращение к хасидам
Отметим, вчера Аваков заявил, что в этом году Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года - приедут 3 тысячи паломников, что в несколько меньше, чем обычно.
Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Умани ужесточат на время паломничества хасидов, районы паломничества будут ограждены, на въездах в город установят КПП и т. д.
До этого полиция в Умани перешла на усиленный режим работы.