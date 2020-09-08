Главный раввин Украины призвал паломников в Умани срочно сделать ПЦР-тесты

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман призывает хасидов в Умани срочно сделать ПЦР-тесты на коронавирус. Он просит паломников не пренебрегать требованиями украинского Минздрава.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Facebook.

В частности, Моше Реувен Асман выступил с обращением после совещания министра внутренних дел Арсена Авакова с мэром Умани Александром Цебрием и представителями полиции, МИД и Министерства культуры и информационной политики.

"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованиям Минздрава и немедленно пройти ПЦР тест для безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", - отметил он.

Фото: обращение к хасидам

Отметим, вчера Аваков заявил, что в этом году Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года - приедут 3 тысячи паломников, что в несколько меньше, чем обычно.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Умани ужесточат на время паломничества хасидов, районы паломничества будут ограждены, на въездах в город установят КПП и т. д.

До этого полиция в Умани перешла на усиленный режим работы.