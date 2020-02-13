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Главный раввин Украины обвинил Сытника во лжи

Новости » Общество     13.02.2020 - 18:40
Главный раввин Украины обвинил Сытника во лжи
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Главный раввин Украины намерен обращаться к руководству страны с просьбой принять меры

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обвинил директора НАБУ Артема Сытника во лжи о прослушке прихожан Синагоги в октябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Асмана в Facebook.

"С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, сказанные на заседании комитета Верховной рады, - ведь при своем вступлении в должность, он присягал народу Украины и клялся говорить правду! Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге - это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду", - написал он, отметив, что при конфиденциальной встрече с Сытником передал ему необходимые доказательства.

Главный раввин Украины обвинил Сытника во лжи

Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

Главный раввин Украины также отметил, что "Сытник назвал "фейком" и информацию о слежке в Страсбурге (за судьей ЕСПЧ, - ред.)".

"При этом детектив, пойманный на слежке в Страсбурге, и детектив, фигурирующий в протоколе о проведении аудиоконтроля в Синагоге это одно и то же лицо - сотрудник Артема Сытника С. Рокунь", - написал он.

Асман также отметил, что ему известно о "действиях НАБУ, имеющих целью преследования прихожан синагоги". Он отметил, что лично общался со свидетелями, "которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей".

"Безусловно, я имею намерения информировать о сложившейся ситуации международную общественность, а также буду обращаться к руководству страны с просьбой принять меры", - добавил он.

С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального Антикорупционного Бюро Артема...

Опубліковано Chief rabbi of Ukraine - Головним Рабиним України Четвер, 13 лютого 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце октября 2018 года в Синагоге заявили о слежке и прослушке со стороны НАБУ, в свою очередь в НАБУ все отрицают.

РБК-Украина также писало, что главный раввин Украины встречался с Сытником и предоставил ему доказательства прослушки Синагоги и слежки за прихожанами.

Кроме того, РБК-Украина писало, что по данным представителя Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, агенты НАБУ занимаются незаконной слежкой в ЕСПЧ. В частности, Захаров заявлял, что по данным его источников, Сытник лично подтвердил проведение слежки в ЕСПЧ. Предполагается, что детективы следили за судьей ЕСПЧ от Украины Анной Юдковской. До этого в ноябре 2016 года появилась информация о якобы "сговоре" с ее участием для получения материальной выгоды от тех или иных решений ЕСПЧ.

Свидетель по делу Сытника рассказал, как тот получал деньги из оккупированного Крыма Сытник назвал число дел, которые расследует НАБУ
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