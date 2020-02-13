Головний рабин України звинуватив Ситника в брехні

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Головний рабин України має намір звертатися до керівництва країни з проханням вжити заходів

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в брехні про прослуховування парафіян Синагоги в жовтні 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Асмана у Facebook.

"З глибоким сумом сприйняв я почуті вчора нечесні слова голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, сказані на засіданні комітету Верховної ради, - адже при своєму вступі на посаду, він присягав народу України і клявся говорити правду! Ситник вчора прямо заявив, що інформація про прослуховування прихожан в синагозі - це фейк. На жаль, вчора він публічно сказав неправду", - написав він, зазначивши, що при конфіденційній зустрічі з Ситником передав йому необхідні докази.

Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

Головний рабин України також зазначив, що "Ситник назвав "фейком" і інформацію про стеження у Страсбурзі (за суддею ЄСПЛ, - ред.)".

"При цьому детектив, спійманий на стеженні в Страсбурзі, і детектив, що фігурує в протоколі про проведення аудіоконтролю в Синагозі це одна і та ж особа - співробітник Артема Ситника С. Рокунь", - написав він.

Асман також зазначив, що йому відомо про "дії НАБУ, що мають метою переслідування парафіян синагоги". Він зазначив, що особисто спілкувався зі свідками, які розповідали про тиск на них і погрози з боку детективів НАБУ з метою дати брехливі свідчення і зганьбити невинних людей".

"Безумовно, я маю наміру інформувати про ситуацію, що склалася міжнародну громадськість, а також буду звертатися до керівництва країни з проханням прийняти заходи", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кінці жовтня 2018 року у Синагозі заявили про стеження і прослуховування з боку НАБУ, в свою чергу в НАБУ все заперечують.

РБК-Україна також писало, що головний рабин України зустрічався з Ситником і надав йому докази прослуховування Синагоги і стеження за парафіянами.

Крім того, РБК-Україна писало, що за даними представника Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, агенти НАБУ займаються незаконним стеженням в ЄСПЛ. Зокрема, Захаров заявляв, що за даними його джерел, Ситник особисто підтвердив проведення стеження в ЄСПЛ. Передбачається, що детективи стежили за суддею ЄСПЛ від України Ганною Юдківською. До цього в листопаді 2016 року з'явилася інформація про нібито "змову" з її участю для отримання матеріальної вигоди від тих чи інших рішень ЄСПЛ.