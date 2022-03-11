Главный раввин Украины о "денацификации" РФ: не нужно нас "освобождать"

"Да, я все время говорю: не надо нас освобождать, евреев не надо освобождать. Я думаю, что русских здесь тоже не надо освобождать, потому что они нормально живут и не хотят "освобождения". Большинство русских здесь за Украину", - сказал он

Моше Реувен Асман считает, что на фоне вторжения России украинская власть получила стопроцентную поддержку.

"У президента Зеленского стопроцентная поддержка, включая многих русских, которые здесь живут. Я с ними общаюсь и они не хотят, чтобы их освобождали. Не надо освобождать, освободите себя от телевизора своего, от того, что вам втюхивают в голову. Сделайте себя свободными людьми и давайте нормально жить. Гибнут многие русские парни, которые приезжают сюда, которых забрасывают сюда пушечным мясом и которые не знают, куда они едут", - заявил он.

Главный раввин подчеркнул, что российские войска стреляют по мирному населению.

"Из-за того, что кто-то говорит, что здесь нацисты? Какие нацисты? Ни одна даже националистическая партия не вошла в парламент. Какие нацисты? Президент еврей, в парламенте много евреев – какие нацисты? Здесь есть демократически избранное правительство, парламент, постоянно избираются, то один президент, то другой. Как можно было бы в нацистском государстве избрать другого президента? Это был бы диктатор, который бы который бы не переизбирался никогда. А тут был один президент, другой президент, третий. Тут демократическое государство, и можно свободно говорить. Я даже своим коллегам говорю: вы знаете, здесь я могу говорить за президента, против президента", - рассказал Моше Реувен Асман.