ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главный раввин Украины о "денацификации" РФ: не нужно нас "освобождать"

Новина українською →
Киев, Пятница 11 марта 2022 01:23
Главный раввин Украины о "денацификации" РФ: не нужно нас "освобождать" Фото: Моше Реувен Асман (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов, Милан Лелич

Русских и евреев не нужно "освобождать" в Украине. Большинство выступают за действующую власть.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман.

"Да, я все время говорю: не надо нас освобождать, евреев не надо освобождать. Я думаю, что русских здесь тоже не надо освобождать, потому что они нормально живут и не хотят "освобождения". Большинство русских здесь за Украину", - сказал он

Моше Реувен Асман считает, что на фоне вторжения России украинская власть получила стопроцентную поддержку.

"У президента Зеленского стопроцентная поддержка, включая многих русских, которые здесь живут. Я с ними общаюсь и они не хотят, чтобы их освобождали. Не надо освобождать, освободите себя от телевизора своего, от того, что вам втюхивают в голову. Сделайте себя свободными людьми и давайте нормально жить. Гибнут многие русские парни, которые приезжают сюда, которых забрасывают сюда пушечным мясом и которые не знают, куда они едут", - заявил он.

Главный раввин подчеркнул, что российские войска стреляют по мирному населению.

"Из-за того, что кто-то говорит, что здесь нацисты? Какие нацисты? Ни одна даже националистическая партия не вошла в парламент. Какие нацисты? Президент еврей, в парламенте много евреев – какие нацисты? Здесь есть демократически избранное правительство, парламент, постоянно избираются, то один президент, то другой. Как можно было бы в нацистском государстве избрать другого президента? Это был бы диктатор, который бы который бы не переизбирался никогда. А тут был один президент, другой президент, третий. Тут демократическое государство, и можно свободно говорить. Я даже своим коллегам говорю: вы знаете, здесь я могу говорить за президента, против президента", - рассказал Моше Реувен Асман.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"