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Головний рабин України про "денацифікацію" РФ: не потрібно нас "звільняти"

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 01:23
Головний рабин України про "денацифікацію" РФ: не потрібно нас "звільняти" Фото: Моше Реувен Асман (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов, Мілан Лєліч

Росіян і євреїв не потрібно "звільняти" в Україні. Більшість виступають за чинну владу.

Про це в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман.

"Так, я весь час кажу: не треба нас звільняти, євреїв не треба звільняти. Я думаю, що росіян тут теж не треба звільняти, тому що вони нормально живуть і не хочуть "звільнення". Більшість росіян тут за Україну", - сказав він

Моше Реувен Асман вважає, що на тлі вторгнення Росії українська влада отримала стовідсоткову підтримку.

"У президента Зеленського стовідсоткова підтримка, включаючи багатьох росіян, які тут живуть. Я з ними спілкуюся і вони не хочуть, щоб їх звільняли. Не треба звільняти, Звільніть себе від телевізора свого, від того, що вам втюхують в голову. Зробіть себе вільними людьми і давайте нормально жити. Гинуть багато російських хлопців, які приїжджають сюди, яких закидають сюди гарматним м'ясом і які не знають, куди вони їдуть", - заявив він.

Головний рабин підкреслив, що російські війська стріляють по мирному населенню.

"Через те, що хтось каже, що тут нацисти? Які нацисти? Жодна навіть націоналістична партія не увійшла до парламенту. Які нацисти? Президент єврей, в парламенті багато євреїв - які нацисти? Тут є демократично обраний уряд, парламент, постійно обираються, то один президент, то інший. Як можна було б у нацистській державі обрати іншого президента? Це був би диктатор, який би не переобирався ніколи. А тут був один президент, інший президент, третій. Тут демократична держава, і можна вільно говорити. Я навіть своїм колегам кажу: ви знаєте, тут я можу говорити за президента, проти президента", - розповів Моше Реувен Асман.

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