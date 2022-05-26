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Главные усилия оккупанты сосредоточили на взятии Северодонецка, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На Донецком направлении главные усилия войск РФ сосредоточены на взятии под полный контроль Северодонецка, также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также противник вел штурмовые действия в направлении Устиновки, но успеха не имел. Войска РФ активно применяют средства радиоэлектронной борьбы. Также для подавления позиций подразделений ВСУ оккупантами задействованы артиллерия и штурмовая авиация. В результате обстрелов также существенные повреждения наносятся и гражданской инфраструктуре региона.

Напомним, что украинские военные из состава группировки Объединенных сил за 25 мая отбили 10 атак врага. В ходе боев было уничтожено четыре танка, две артиллерийские системы и несколько бронемашин.

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