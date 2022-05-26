Головні зусилля окупанти зосередили на взятті Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку головні зусилля військ РФ зосереджені на взятті під повний контроль Сєвєродонецька, також окупанти намагаються поліпшити тактичне положення поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також противник вів штурмові дії в напрямку Устинівки, але успіху не мав. Війська РФ активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Також для придушення позицій підрозділів ЗСУ окупантами задіяні артилерія і штурмова авіація. В результаті обстрілів також істотні пошкодження наносяться і цивільній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, що українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил за 25 травня відбили 10 атак ворога. В ході боїв було знищено чотири танки, дві артилерійські системи і кілька бронемашин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.