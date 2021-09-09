Главные причины оттока инвестиций из Украины - коррупция и налоговое давление, - исследование

По данным опроса ЕВА, индекс инвестпривлекательности Украины в первом полугодии 2021 года улучшился до 2,84 балла после провала во второй половине 2020 года до 2,4 балла. Уровень в 3 балла считается критерием нейтральности инвестклимата. Однако, повышение оценок связано, скорее, с восстановлением экономики после коронакризиса 2020 года, чем с улучшением условий бизнеса в стране вследствие принятия неких мер властями, поскольку большинство опрошенных (53%) не отметили изменений в инвестклимате за последние полгода, а 15% видят даже его ухудшение.

Главными проблемами для бизнеса опрошенные ЕБА считают слабую судебную систему (90% респондентов), высокий уровень коррупции (80%) и теневую экономику (65%).

"Первые две причины уже на протяжении многих лет являются ключевыми факторами, отпугивающими инвесторов от Украины. Последние два года не принесли улучшений - судебная реформа не проведена, а эффективность многочисленных антикоррупционных органов остается практически нулевой", - отмечается в материале.

Кроме того, бизнесмены отмечают, что негативно влияют на инвестклимат непредсказуемые условия ведения бизнеса, торможение реформ, высокая кадровая ротация в правительстве, нестабильность в отношениях с иностранными партнерами, налоговое давление. В частности, очередная инициатива власти о повышении налогов для бизнеса, представленная в законопроекте 5600, вызвала негативную реакцию у предпринимателей всех сфер деятельности.

"Украинские реалии таковы, что одной рукой власть может пытаться улучшать инвестклимат, а другой - сводить на нет все позитивные шаги в этом направлении", - констатирует автор материала.