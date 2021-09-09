Головні причини відтоку інвестицій з України - корупція і податковий тиск, - дослідження

Ініціюючи підвищення податків для бізнесу, влада зводить нанівець всі зусилля по поліпшенню інвестклімату в країні і відлякує інвесторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMC Center і Європейської бізнес асоціації (ЕВА).
За даними опитування ЕВА, індекс інвестпривабливості України в першому півріччі 2021 року покращився до 2,84 бала після провалу в другій половині 2020 року до 2,4 бала. Рівень в 3 бали вважається критерієм нейтральності інвестклімату. Однак, підвищення оцінок пов'язано, скоріше, з відновленням економіки після коронакризи 2020 року, ніж з поліпшенням умов бізнесу в країні внаслідок прийняття деяких заходів владою, оскільки більшість опитаних (53%) не відзначили змін в інвесткліматі за останні півроку, а 15% бачать навіть його погіршення.
Головними проблемами для бізнесу опитані ЕВА вважають слабку судову систему (90% респондентів), високий рівень корупції (80%) і тіньову економіку (65%).
"Перші дві причини вже протягом багатьох років є ключовими факторами, що відлякують інвесторів від України. Останні два роки не принесли поліпшень - судова реформа не проведена, а ефективність численних антикорупційних органів залишається практично нульовою", - наголошується в матеріалі.
Крім того, бізнесмени відзначають, що негативно впливають на інвестклімат непередбачувані умови ведення бізнесу, гальмування реформ, висока кадрова ротація в уряді, нестабільність у відносинах з іноземними партнерами, податковий тиск. Зокрема, чергова ініціатива влади про підвищення податків для бізнесу, представлена в законопроекті 5600, викликала негативну реакцію у підприємців усіх сфер діяльності.
"Українські реалії такі, що однією рукою влада може намагатися покращувати інвестклімат, а іншою - зводити нанівець всі позитивні кроки в цьому напрямку", - констатує автор матеріалу.
Нагадаємо, 1 липня Верховна рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким підвищуються ставки податків для цілого ряду галузей.
Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через нескінченні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.
У той же час лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що владі слід знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.