Главному архитектору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении

Главному архитектору Киево-Святошинской районной государственной администрации сообщили о подозрении в сознательной выдачи ложного официального документа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Следствие установило, что подозреваемая, находясь на должности, составила и выдала задание по внесению изменений в детальный план территории жилого массива в селе Святопетрівське, в который внесла ложные сведения.

Отмечается, что главному архитектору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде штрафа или ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника. Архитектора подозревали в злоупотреблениях во время завершения строительных работ.

Как писало РБК-Украина, Целовальника обвиняют в том, что в результате его противоправных действий на посту директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, школьники одной из столичных школ остались без бассейна.