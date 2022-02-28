В главном храме ПЦУ обезвредили диверсантов, целью мог быть Епифаний

По его словам, охрана монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, которая пытались проникнуть на территорию. Также рядом были обнаружены метки, которые были обезврежены.

"Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от России церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора - лидерах украинского общества и государства. Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора - предстоятель ПЦУ", - сказал Зоря.

Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить покушение на Епифания.

"Могу официально засвидетельствовать, что предстоятель не уезжал и не уедет за пределы Украины, само мнение об этом абсурдно. У него надежная охрана. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы", - добавил он.