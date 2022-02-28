В Мариуполе разрешили ликвидировать диверсантов и мародеров

В Мариуполе разрешили открывать огонь по диверсантам и мародерам. Местных просят не нарушать комендантский час.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Мариупольского городского совета.

"Мы не позволим дестабилизировать ситуацию и грабить мариупольцев. Поэтому военные, территориальная оборона и правоохранители будут действовать максимально жестко, как того требует военное время. Мародеров и диверсантов будут ликвидировать на месте", - пишет пресс-служба.

Городской совет призывает местных не нарушать комендантский час и в случае передвижения по городу - всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.