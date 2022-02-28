У головному храмі ПЦУ знешкодили диверсантів, метою яких міг бути Єпіфаній

За його словами, охорона монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поряд були виявлені мітки, які були знешкоджені.

"Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування незалежної від Росії церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору - лідерів українського суспільства та держави. Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна оприлюднити, дали підстави об'єктивно вважати, що серед цілей російського терору є предстоятель ПЦУ", - сказав Зоря.

Враховуючи це, було вжито особливих заходів безпеки, щоб запобігти замаху на Епіфанія.

"Можу офіційно засвідчити, що предстоятель не їхав і не поїде за межі України, сама думка про це абсурдна. У нього надійна охорона. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими зарубіжними друзями, підносячи молитви", - додав він.

