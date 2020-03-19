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У главного переговорщика ЕС по Brexit обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 13:56
У главного переговорщика ЕС по Brexit обнаружили коронавирус
Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

Барнье прокомментировал свое состояние

У главного переговорщика ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье зафиксировали коронавирус. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Мишель Барнье, которому 69 лет, прокомментировал свое состояние и написал слова поддержки всем больным коронавирусом.

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я в порядке, моральный дух в полном порядке. Я придерживаюсь всех инструкций, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто сейчас находится в изоляции, мы пройдем через это вместе", - написал Барнье.

Напомним, 18 марта коронавирус диагностировали у народного депутата Сергея Шахова. Тот заверил, что находится дома в самоизоляции, и у него повышенная температура. Шахов недавно вернулся из-за границы.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Несмотря на то, что персональная карточка Шахова 17 марта было зарегистрировано в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было.

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