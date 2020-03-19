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У головного переговірника ЄС щодо Brexit виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 13:56
У головного переговірника ЄС щодо Brexit виявили коронавірус
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Барньє прокоментував свій стан

У головного перемовника ЄС з питань Brexit Мішель Барньє зафіксували коронавірус. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Мішель Барньє, якому 69 років, прокоментував свій стан та написав слова підтримки усім хворим на коронавірус.

"Я хотів би повідомити вам, що у мене позитивний результат тесту на COVID-19. Я в порядку, моральний дух в повному порядку. Я дотримуюся всіх інструкцій, як і моя команда. Для всіх тих, хто вже постраждав, і для всіх тих, хто зараз знаходиться в ізоляції, ми пройдемо через це разом", - написав Барньє.

Нагадаємо, 18 березня коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Шахова. Той запевнив, що знаходиться вдома в самоізоляції, і у нього підвищена температура. Шахов недавно повернувся з-за кордону.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавіруса у народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Незважаючи на те, що персональна картка Шахова 17 березня було зареєстрована в системі Верховної ради, самого нардепа в залі засідань не було.

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