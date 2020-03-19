Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Собеседник агентства подчеркнул, что большое количество людей проходило через приемную главы ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак может пройти тест на коронавирус. Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к руководству Офиса президента.

Так, собеседник агентства отметил, что пока не может подтвердить факт, что Ермак точно будет проходить тест. Однако не исключил, что это возможно в будущем.

"Это было бы правильно сделать, ведь большое количество людей проходило через приемную. Конечно, это возможно. Не исключено, что глава ОП может пройти тест на коронавирус", - сообщил источник.

Напомним, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову уже провели тест для диагностики коронавируса. Источник РБК-Украина сообщал, что согласно тесту у Разумкова не выявили коронавирус.

Как писало РБК-Украина, 18 марта коронавирус диагностировали у народного депутата Сергея Шахова. Тот заверил, что находится дома в самоизоляции, и у него повышенная температура. Шахов недавно вернулся из-за границы.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Несмотря на то, что персональная карточка Шахова 17 марта была зарегистрирована в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было. Позже в парламенте уточнили, что Шахов не голосовал на двух внеочередных заседаниях ВР 17 марта.

Так, по состоянию на вечер 18 марта были установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым. При этом, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, работа по выявлению контактных лиц продолжается.