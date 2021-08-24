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В главное приложение Facebook будет добавлена функция видеозвонков

Автор: Артур Родивилов

В основное приложение Facebook для сообщений Messenger будет добавлена функция аудио- и видеозвонков. Новая функция - это всего лишь тест.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Функция призвана уменьшить необходимость переключаться между основным приложением Facebook и его службой обмена сообщениями.

Facebook начинает воспринимать Messenger как услугу, а не как отдельное приложение, а звонки из приложения пользователи из тестовой группы смогут совершать со следующего понедельника.

Кроме того, в Facebook прорабатывают возможность подключения к системе обмена сообщениями между Messenger и WhatsApp, как это ранее было сделано между Messenger и Instagram.

Ранее стало известно, что новая функция появится в WhatsApp.

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