У головний додаток Facebook буде додана функція відеодзвінків

В основний додаток Facebook для повідомлень Messenger буде додана функція аудіо-та відеодзвінків. Нова функція - це лише тест.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bloomberg .

Функція покликана зменшити необхідність перемикатися між основним додатком Facebook і його службою обміну повідомленнями.

Facebook починає сприймати Messenger як послугу, а не як окремий додаток, а дзвінки з програми користувачі з тестової групи зможуть здійснювати з наступного понеділка.

Крім того, в Facebook опрацьовують можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp, як це раніше було зроблено між Messenger і Instagram.