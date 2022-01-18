UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главная экспортная отрасль Украины показала рекордный за 10 лет рост

Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 14,4%. Рост стал максимальным с 2011 года (13,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Однако рост фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 10,1%).

По данным статистического ведомства, за январь-декабрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 19,9%, в животноводстве - сократилось на 4,4%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 19,2%, хозяйства населения - на 5,5%.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2021 год составил 68,088 млрд долларов, что на 38% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за 2021 год составил 27,710 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики