ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главная экспортная отрасль Украины показала рекордный за 10 лет рост

Новина українською →
Украина, Вторник 18 января 2022 15:30
Главная экспортная отрасль Украины показала рекордный за 10 лет рост Фото: рост в сельском хозяйстве составил 14,4% (land.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 14,4%. Рост стал максимальным с 2011 года (13,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Однако рост фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 10,1%).

Главная экспортная отрасль Украины показала рекордный за 10 лет рост

По данным статистического ведомства, за январь-декабрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 19,9%, в животноводстве - сократилось на 4,4%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 19,2%, хозяйства населения - на 5,5%.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2021 год составил 68,088 млрд долларов, что на 38% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за 2021 год составил 27,710 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год