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Головна експортна галузь України показала рекордне за 10 років зростання

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 15:30
Головна експортна галузь України показала рекордне за 10 років зростання Фото: зростання в сільському господарстві склало 14,4% (land.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2021 році порівняно з 2020 роком зросло на 14,4%. Зростання стало максимальним з 2011 року (13,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Однак зростання фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 10,1%).

Головна експортна галузь України показала рекордне за 10 років зростання

За даними статистичного відомства, за січень-грудень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 19,9%, у тваринництві - скоротилося на 4,4%.

Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 19,2%, господарства населення - на 5,5%.

Зазначимо, за даними Державної митної служби, експорт товарів з України за 2021 рік склав 68,088 млрд доларів, що на 38% більше, ніж минулого року. Експорт продовольства за 2021 рік склав 27,710 млрд доларів, що на 25% більше, ніж у 2020 році.

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Державна служба статистики
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