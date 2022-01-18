Головна експортна галузь України показала рекордне за 10 років зростання

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2021 році порівняно з 2020 роком зросло на 14,4%. Зростання стало максимальним з 2011 року (13,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Однак зростання фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 10,1%). За даними статистичного відомства, за січень-грудень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 19,9%, у тваринництві - скоротилося на 4,4%. Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 19,2%, господарства населення - на 5,5%.